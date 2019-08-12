2019-08-12T08:42:29+03:00
Экономика

Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в Европу

Больше сжиженного газа экспортирует лишь Катар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу, уступив КатаруРоссия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу, уступив КатаруФото: REUTERS
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Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу. Лидером рейтинга остается Катар. Такие данные привел первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году Россия экспортировала в Европу 4,4 миллиона тонн СПГ, обогнав Соединенные Штаты почти в два раза. При этом по общим объемам поставок сжиженного газа (без учета трубопроводного) наша страна все еще отстает от США.

"Россия является крупнейшим и надежным поставщиком "голубого топлива" в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров", - заявил Приходько.

Он добавил, что если текущие условия сохранятся, то Россия сможет удержать показатель по поставкам трубопроводного газа в Европу на уровне 2018-го, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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