Новым президентом Гватемалы стал врач, противник абортов и однополых браков

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-12T08:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 11 августа, в Гватемале прошел второй тур президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней, победил кандидат от правоцентристской партии Vamos («Вперед») Алехандро Джамматтеи, набравший 58,4% голосов.

Его соперница Сандра Торрес, баллотировавшаяся от социал-демократической партии «Национальный союз надежды», уже признала свое поражение.

Для Алехандро Джамматтеи это уже четвертые выборы президента, он выдвигал свою кандидатуру каждые четыре года, начиная с 2007-го. И вот, наконец, победа.

Выступая в своем предвыборном штабе после того, как Высший избирательный трибунал Гватемалы огласил предварительные итоги голосования, он заявил, что это были «12 лет борьбы, но не для того, чтобы занять должность, это были 12 лет ожидания возможности служить своей стране».

«Меня сажали в тюрьму, я лежал в больнице, так много всего мне пришлось пережить, но время пришло, и мы будем бороться за создание другой Гватемалы», - приводит его слова ТАСС.

Джамматтеи – врач по образованию, отец троих детей, ярый противник абортов и однополых браков. Среди его предвыборных обещаний звучали «развитие экономики», «увеличение притока иностранных инвестиций» и борьба с безработицей, создание новых рабочих мест.

Стоит отметить, что когда он баллотировался впервые, финишировал третьим, потом в 2011 и 2015 годах его результаты были совсем низкими. А в 2017-м Джамматтеи решил лучше подготовиться к будущим выборам и создал собственную партию «Вперед». На парламентских выборах в июне этого года она заняла второе место, получив 16 из 160 депутатских мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU