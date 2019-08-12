Зрители нашли киноляп в фильме "Однажды в… Голливуде"

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-12T09:05:35+03:00

Зрители заметили ляп в фильме «Однажды в Голливуде» Фото: кадр из фильма

Часы на руке персонажа Брэда Питта появились позже 1969 года, в котором разворачиваются события картины

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Российская премьера нового фильма Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" состоялась всего несколько дней назад, а внимательные зрители уже нашли небольшой киноляп.

Дело в том, что часы на руке персонажа Брэда Питта были выпущены позже описанных в картине событий. Напомним, что режиссер хотел воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х годов, а модель Citizen 8118 Bullhead на толстом кожаном ремешке появилась в продаже лишь в начале 1970-х.

Согласно данным издания Independent, информацию уже подтвердили специализирующиеся на часах порталы Worn and Wound и Watch-id.

Фильм "Однажды … в Голливуде" рассказывает о приключениях известного в Голливуде актера Рика Далтона, которого сыграл Леонардо ДиКаприо, и его дублера Клиффа Бута, роль исполнил Брэд Питт. События разворачиваются в 1969 году на фоне стремительно меняющейся киноиндустрии, в которой оба героя стараются найти свое место.

Перед российской премьерой блокбастера в Москву прибыл сам культовый режиссер Квентин Тарантино, который дал эксклюзивное интервью кинообозревателю "КП" Стасу Тыркину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724699" frameborder="0"></iframe> Квентин Тарантино в России.

ИСТОЧНИК KP.RU