2019-08-12T09:05:35+03:00
Звезды

Зрители нашли киноляп в фильме "Однажды в… Голливуде"

Часы на руке персонажа Брэда Питта появились позже 1969 года, в котором разворачиваются события картины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зрители заметили ляп в фильме «Однажды в Голливуде»Зрители заметили ляп в фильме «Однажды в Голливуде»Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Российская премьера нового фильма Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" состоялась всего несколько дней назад, а внимательные зрители уже нашли небольшой киноляп.

Дело в том, что часы на руке персонажа Брэда Питта были выпущены позже описанных в картине событий. Напомним, что режиссер хотел воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х годов, а модель Citizen 8118 Bullhead на толстом кожаном ремешке появилась в продаже лишь в начале 1970-х.

Согласно данным издания Independent, информацию уже подтвердили специализирующиеся на часах порталы Worn and Wound и Watch-id.

Фильм "Однажды … в Голливуде" рассказывает о приключениях известного в Голливуде актера Рика Далтона, которого сыграл Леонардо ДиКаприо, и его дублера Клиффа Бута, роль исполнил Брэд Питт. События разворачиваются в 1969 году на фоне стремительно меняющейся киноиндустрии, в которой оба героя стараются найти свое место.

Перед российской премьерой блокбастера в Москву прибыл сам культовый режиссер Квентин Тарантино, который дал эксклюзивное интервью кинообозревателю "КП" Стасу Тыркину.

Квентин Тарантино в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое военных сорвались с вертолета на авиашоу в Колумбии
ЕС выпустит рекомендации по непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Росрыболовстве объяснили, что изменится с введением новых правил рыбалки
Новым президентом Гватемалы стал врач, противник абортов и однополых браков
Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа
Чаще всего самозанятыми становятся таксисты, рекламщики, IT-специалисты
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 43, судьба 17 человек неизвестна
У военных появится своя сотовая связь
В Киеве назвали условия обрушения украинской экономики