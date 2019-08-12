Зрители нашли киноляп в фильме "Однажды в… Голливуде"
Российская премьера нового фильма Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" состоялась всего несколько дней назад, а внимательные зрители уже нашли небольшой киноляп.
Дело в том, что часы на руке персонажа Брэда Питта были выпущены позже описанных в картине событий. Напомним, что режиссер хотел воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х годов, а модель Citizen 8118 Bullhead на толстом кожаном ремешке появилась в продаже лишь в начале 1970-х.
Согласно данным издания Independent, информацию уже подтвердили специализирующиеся на часах порталы Worn and Wound и Watch-id.
Фильм "Однажды … в Голливуде" рассказывает о приключениях известного в Голливуде актера Рика Далтона, которого сыграл Леонардо ДиКаприо, и его дублера Клиффа Бута, роль исполнил Брэд Питт. События разворачиваются в 1969 году на фоне стремительно меняющейся киноиндустрии, в которой оба героя стараются найти свое место.
Перед российской премьерой блокбастера в Москву прибыл сам культовый режиссер Квентин Тарантино, который дал эксклюзивное интервью кинообозревателю "КП" Стасу Тыркину.
Квентин Тарантино в России.
ИСТОЧНИК KP.RU