ЕС выпустит рекомендации по непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-12T09:48:03+03:00

В настоящий момент о непризнании документов уже заявили в Прибалтике

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Европейский союз (ЕС) занят разработкой рекомендаций по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Документ станет актуальным для всех стран-участниц

. Пока многие государства заняли выжидательную позицию и только Прибалтика твердо намерена отказывать владельцам паспортов РФ в выдаче шенгенских виз даже без принятия общеевропейского решения.

- Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств, - прокомментировали «Известиям» в пресс-службе ЕК.

Специалисты ответят на главный вопрос: как обрабатывать заявления на визу, которые резиденты Донбасса, получившие паспорта РФ по новой процедуре, подают в Российской Федерации и на Украине.

Несмотря на то, что документ будет носить рекомендательных характер, итоговое решение все же останется за странами-членами.

В свою очередь, в Москве назвали такое решение «в высшей степени лицемерным», так как в приоритет возведены вопросы геополитики, а не жизни людей.

Указ об упрощенном оформлении российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля 2019 года. За два месяца, миграционные службы республик и РФ выдали мизерное число паспортов - всего несколько тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU