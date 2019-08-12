Средний чек россиян в магазинах рекордно упал

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-12T10:33:09+03:00

За один поход в магазин россияне тратили в среднем 546 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле жители страны оставляли на кассах около 546 рублей за раз

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Средний чек россиян за один поход в магазин в июле составил 546 рублей, что на 10 рублей (1,8%) меньше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

"Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей", - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что это самый низкий показатель за последний год - с августа 2018-го. Тогда средний чек составлял 537 рублей.

Президент "Ромира" Андрей Милехин считает, что снижение индекса является сезонным. Фрукты и овощи летом гораздо дешевле, к тому же у многих они растут прямо на придомовых участках. К тому же по сравнению с июлем прошлого года средней чек вырос на 3,6%, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что еще в феврале один поход в магазин обходился жителям России в 573 рубля. Увеличение трат было связано с ростом цен из-за повышения НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU