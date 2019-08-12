Средний чек россиян в магазинах рекордно упал
Средний чек россиян за один поход в магазин в июле составил 546 рублей, что на 10 рублей (1,8%) меньше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".
"Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей", - говорится в исследовании.
Стоит отметить, что это самый низкий показатель за последний год - с августа 2018-го. Тогда средний чек составлял 537 рублей.
Президент "Ромира" Андрей Милехин считает, что снижение индекса является сезонным. Фрукты и овощи летом гораздо дешевле, к тому же у многих они растут прямо на придомовых участках. К тому же по сравнению с июлем прошлого года средней чек вырос на 3,6%, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что еще в феврале один поход в магазин обходился жителям России в 573 рубля. Увеличение трат было связано с ростом цен из-за повышения НДС.
ИСТОЧНИК KP.RU