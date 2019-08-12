Goldman Sachs предрек рецессию экономики США из-за торговой войны с КНР

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-12T10:54:02+03:00

Торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики Фото: REUTERS

В связи с этим прогноз экономического роста страны был понижен на 0,2%

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Американский банк Goldman Sachs спрогнозировал рецессию американской экономики на фоне торговой войны между США и Китаем.

Эксперты считают, что стороны не успеют заключить соглашение до очередных выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году, а это, в свою очередь, порождает неуверенность в среде инвесторов и вынуждает частные компании сокращать расходы.

Такая ситуация привела к понижению прогноза экономического роста США в четвертом квартале на 0,2%, - до 1,8%.

"Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают", - цитирует агентство Bloomberg экспертов банка Goldman Sachs.

Сайт kp.ru писал, что очередной виток напряженности между США и КНР был зафиксирован 1 августа. В Вашингтоне сообщили, что с сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

В ответ на такие меры государственные компании КНР полностью прекратили покупать сельскохозяйственную продукцию у американцев. А недавно министерство финансов США еще и обвинило Пекин в манипуляциях с валютой.

ИСТОЧНИК KP.RU