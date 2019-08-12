Goldman Sachs предрек рецессию экономики США из-за торговой войны с КНР
Американский банк Goldman Sachs спрогнозировал рецессию американской экономики на фоне торговой войны между США и Китаем.
Эксперты считают, что стороны не успеют заключить соглашение до очередных выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году, а это, в свою очередь, порождает неуверенность в среде инвесторов и вынуждает частные компании сокращать расходы.
Такая ситуация привела к понижению прогноза экономического роста США в четвертом квартале на 0,2%, - до 1,8%.
"Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают", - цитирует агентство Bloomberg экспертов банка Goldman Sachs.
Сайт kp.ru писал, что очередной виток напряженности между США и КНР был зафиксирован 1 августа. В Вашингтоне сообщили, что с сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.
В ответ на такие меры государственные компании КНР полностью прекратили покупать сельскохозяйственную продукцию у американцев. А недавно министерство финансов США еще и обвинило Пекин в манипуляциях с валютой.
ИСТОЧНИК KP.RU