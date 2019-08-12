2019-08-12T11:06:59+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, как помочь первоклассникам быстро адаптироваться к школе

Специалисты ведомства дали советы родителям по подготовке малышей к первому классу
Ася РОМАНЧУК
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Совсем скоро стартует новый учебный годСовсем скоро стартует новый учебный годФото: Олег УКЛАДОВ
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Первый раз в первый класс. Как правило, родители новоиспеченных школьников бояться не меньше детей. Уже в июне мамы и папы начинают закупать школьную форму, посещать организационные собрания и, конечно, морально готовиться к новому статусу – родитель первоклассника.

Но самое главное во всей суматохе – помочь самому ребенку адаптироваться, к новому жизненному этапу, причем как морально, так и физически. Так, например, с наибольшей вероятностью, дневной сон малыша будет скорректирован или вовсе исключен, вырастет нагрузка.

Как справится детям и родителям с этим непростым периодом и пережить его максимально безболезненно рассказал главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

По мнению специалиста, в первую очередь, родителям необходимо дать ребенку больше свободы: первоклассник должен сам научиться делать выбор и принимать решения. Главное, снижать контроль над чадом нужно постепенно, в противном случае ситуация может усугубиться развитием комплексов.

- Крайне важно со стороны родителей подготовить ребёнка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идёт в школу учиться интересному, а с другой – что учебная деятельность – это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. При этом учёба требует от ребёнка усидчивости, внимания и умения учиться, – объяснил психолог RT.

Не менее важно, чтобы ребенок смог наладить контакт и выстроить отношения со своими одноклассниками. Для этого ученику нужно обратить внимание на увлечения и интересы одноклассников. А чтобы школьник смог скорее привыкнуть к новому образу жизни, а сама учеба не вызывала стресс, нельзя его ругать, если не имеется серьезных причин.

Часто родители сталкиваются с тем, что ребенок может обладать обширными знаниями, при этом успеваемость его будет лишь удовлетворительной. Чаще всего это объясняется трудностью фокусировки внимания на протяжении 40 минут.

- Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию, — пояснил Зинченко.

Не стоит забывать о похвале - это очень важный аспект, при этом хвалить стоит не только за хорошие оценки, но и за приложенные усилия, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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