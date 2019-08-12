Путин поздравил главу профсоюзов России с 70-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова с юбилеем. В этот понедельник, 12 августа, политику исполняется 70 лет.
Глава государства отметил огромную роль Шмакова в укреплении стабильности в обществе и поблагодарил его за ответственный подход к делу.
"Вы посвятили свою жизнь развитию профсоюзного движения в нашей стране и на протяжении многих лет вносите значимый вклад в совершенствование трудового законодательства, обеспечение прав, интересов и социальных гарантий граждан России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Напоследок Путин пожелал Михаилу Викторовичу здоровья, успехов и всего самого лучшего.
Сайт kp.ru писал, что президент регулярно встречается с главой российских профсоюзов. Например, в феврале они вместе обсудили результаты Послания Федеральному собранию.
ИСТОЧНИК KP.RU