Путин поздравил главу профсоюзов России с 70-летием

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-12T11:09:45+03:00

Президент отметил вклад Михаила Шмакова в укрепление стабильности в обществе и пожелал ему здоровья

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Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова с юбилеем. В этот понедельник, 12 августа, политику исполняется 70 лет.

Глава государства отметил огромную роль Шмакова в укреплении стабильности в обществе и поблагодарил его за ответственный подход к делу.

"Вы посвятили свою жизнь развитию профсоюзного движения в нашей стране и на протяжении многих лет вносите значимый вклад в совершенствование трудового законодательства, обеспечение прав, интересов и социальных гарантий граждан России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напоследок Путин пожелал Михаилу Викторовичу здоровья, успехов и всего самого лучшего.

Сайт kp.ru писал, что президент регулярно встречается с главой российских профсоюзов. Например, в феврале они вместе обсудили результаты Послания Федеральному собранию.

ИСТОЧНИК KP.RU