2019-08-12T11:14:34+03:00
Общество

Российские разработчики создали приложение для поиска убежавших животных

Программа называется «Лапки» и распространяется бесплатно
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ежегодно в Росссии теряются десятки тысяч питомцевЕжегодно в Росссии теряются десятки тысяч питомцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Новосибирская команда разработчиков создала универсальное приложение для владельцев животных. Программа называется «Лапки» и кроме сопутствующих услуг вроде поиска приютов или ветклиник, позволяет искать потерявшихся и убежавших животных.

Если у вас убежала кошка или собака, достаточно выложить фото в хорошем качестве и отметить на карте примерное место пропажи. Когда другой пользователь будет проходить неподалеку от этого места, он получит уведомление

«В этом районе потерявшийся питомец» и если увидит животное, то отведет хозяину или, как минимум, сообщит последнее местонахождение, сообщает Российская газета.

«В нашем городе много бездомных животных. И родилась мысль создать сервер с геолокацией и push-уведомлениями, чтобы помочь хозяевам найти своих питомцев или пристроить найденышей», — рассказал руководитель проекта Юрий Ященко.

В разработке принимали участие молодые специалисты, в том числе и школьники, так что в программе все просто и интуитивно понятно. Достаточно просто скачать на телефон с IOS или Android. За первые три месяца работы, программа помогла найти больше тысячи животных и ее эффективность растет пропорционально с количеством пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни
Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту
Чешский ресторан ввел штрафы для гостей за недоеденные блюда
Путин поздравил главу профсоюзов России с 70-летием
В Минздраве рассказали, как помочь первоклассникам быстро адаптироваться к школе
Goldman Sachs предрек рецессию экономики США из-за торговой войны с КНР
Средний чек россиян в магазинах рекордно упал
Порошенко пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Двое военных сорвались с вертолета на авиашоу в Колумбии
ЕС выпустит рекомендации по непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Росрыболовстве объяснили, что изменится с введением новых правил рыбалки
Зрители нашли киноляп в фильме "Однажды в… Голливуде"
Новым президентом Гватемалы стал врач, противник абортов и однополых браков
Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа
Чаще всего самозанятыми становятся таксисты, рекламщики, IT-специалисты
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 43, судьба 17 человек неизвестна
У военных появится своя сотовая связь
В Киеве назвали условия обрушения украинской экономики