Российские разработчики создали приложение для поиска убежавших животных

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-12T11:14:34+03:00

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Новосибирская команда разработчиков создала универсальное приложение для владельцев животных. Программа называется «Лапки» и кроме сопутствующих услуг вроде поиска приютов или ветклиник, позволяет искать потерявшихся и убежавших животных.

Если у вас убежала кошка или собака, достаточно выложить фото в хорошем качестве и отметить на карте примерное место пропажи. Когда другой пользователь будет проходить неподалеку от этого места, он получит уведомление

«В этом районе потерявшийся питомец» и если увидит животное, то отведет хозяину или, как минимум, сообщит последнее местонахождение, сообщает Российская газета.

«В нашем городе много бездомных животных. И родилась мысль создать сервер с геолокацией и push-уведомлениями, чтобы помочь хозяевам найти своих питомцев или пристроить найденышей», — рассказал руководитель проекта Юрий Ященко.

В разработке принимали участие молодые специалисты, в том числе и школьники, так что в программе все просто и интуитивно понятно. Достаточно просто скачать на телефон с IOS или Android. За первые три месяца работы, программа помогла найти больше тысячи животных и ее эффективность растет пропорционально с количеством пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU