Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-12T11:27:04+03:00

Активная работа над ее созданием ведется с прошлого года

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Народный банк Китая планирует в скором времени представить собственную криптовалюту. Об этом сообщил один из заместителей начальника отдела платежей центробанка республики.

Информация была разглашена в ходе профильного форума, который состоялся на минувших выходных в Ичуне провинции Цзянси. Согласно данным источника агентства Bloomberg, сотрудники банка активно работали над созданием нового вида криптовалюты еще с прошлого года, и выпуск уже близко.

На настоящий момент Китай считается одним из ключевых рынков для реализации криптовалюты в мире. И это несмотря на то, что власти республики еще несколько лет назад признали незаконными операции по первичному размещению токенов (ICO) и запретили их. Регулирование отрасли по-прежнему продолжает усиливаться. В какой момент Госкомитет по развитию и реформам даже предложил вовсе запретить майнинг, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU