Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту
Народный банк Китая планирует в скором времени представить собственную криптовалюту. Об этом сообщил один из заместителей начальника отдела платежей центробанка республики.
Информация была разглашена в ходе профильного форума, который состоялся на минувших выходных в Ичуне провинции Цзянси. Согласно данным источника агентства Bloomberg, сотрудники банка активно работали над созданием нового вида криптовалюты еще с прошлого года, и выпуск уже близко.
На настоящий момент Китай считается одним из ключевых рынков для реализации криптовалюты в мире. И это несмотря на то, что власти республики еще несколько лет назад признали незаконными операции по первичному размещению токенов (ICO) и запретили их. Регулирование отрасли по-прежнему продолжает усиливаться. В какой момент Госкомитет по развитию и реформам даже предложил вовсе запретить майнинг, передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU