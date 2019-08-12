"Это и пенальти, и красная карточка": Константин Кучаев высказался о разбитом лице одноклубника

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-12T11:57:56+03:00

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Полузащитник московского «ЦСКА» Константин Кучаев высказался о прошедшем 5-м туре РПЛ, в котором его команда встретилась с недавно вышедшими из ФНЛ «Сочи».

«Игра получилась тяжелой. В первом тайме мы не сразу вошли в игру. С первых минут немного растерялись, у «Сочи» были стопроцентные моменты. <…> Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR [система видео-повторов спорных моментов в матчах], это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос. Наверное, уже пора определиться, играть нам с VAR или без», - высказался Кучаев клубному каналу.

Об использовании VAR в России говорил еще перед стартом сезона в июне президент Российской Федерации Спорта (РФС) Александр Дюков. Однако введение системы видео-повторов касалось только матча кубка России, и не затрагивало матчи РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU