2019-08-12T11:48:22+03:00
Происшествия

Женщина нашла в своем гараже свежую мумию

Происшествие произошло на севере столицы
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Труп был спрятан в черный мешок для мусора, лежащий на полке гаражаТруп был спрятан в черный мешок для мусора, лежащий на полке гаражаФото: Ольга Крыльцова
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Мумия мужчины, пролежавшего четыре месяца в полиэтиленовом мешке была обнаружена в гараже на севере Москвы.

Женщина, обнаружившая труп, арендовала гаражный бокс в кооперативе на улице Дубнинской. Там она складировала личные редко используемые вещи. Во время очередной уборки она заметила на полке дурно пахнущий большой мусорный мешок. Заподозрив неладное, женщина немедленно вызвала полицию. Прибывшие сотрудники осмотрели содержимое мешка, после чего немедленно доставили тело в морг.

По предварительной оценке патологоанатомов тело принадлежит мужчине, погибшему 3-4 месяца назад. Причину смерти медикам пока не удалось установить.

Ранее в стене церковной лавки под Нижним Новгородом нашли мумию человека, ритуально убитого более десяти лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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