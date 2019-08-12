2019-08-12T12:13:01+03:00
Общество

Муж женщины-дворника рассказал откуда взялся долг в 2 млрд рублей

Евгений Бодров уверен, что супруга стала жертвой обмана
Ася РОМАНЧУК
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Светлана Бодрова задолжала астрономическую сумму почти в 2 млрд рублейСветлана Бодрова задолжала астрономическую сумму почти в 2 млрд рублейФото: Одноклассники
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Муж женщины-дворника из подмосковного Воскресенска, которая задолжала 2 миллиарда рублей, объяснил, откуда взялась такая сумма. Евгений Бодров уверен, что жена стала жертвой мошенников.

Он рассказал, что пять лет назад 47-летняя Светлана, оставшись без работы, откликнулась на заманчивую вакансию курьера в Москве с зарплатой 60-70 тысяч рублей. Ее сразу взяли на работу. Это так обрадовало Светлану, что она не обратила внимание, что оформлять документы ее повезли к нотариусу и практически не глядя подписала все необходимые бумаги.

- А в 2016 году ее вызвали в банк открыть счет, а по факту взял кредит в 1,9 млрд рублей. Получилось, что она кредит взяла, выступила поручителем от фирмы. Там уставный капитал 100 тысяч, как они дали кредит, не знаю. В суде сказали, что этой компании уже не существует, — сказал Евгений Бодров «Пятому каналу»

После того как Судостроительный банк прекратил работу, право требовать долг перешло к Агентству по страхованию вкладов. Именно АСВ обратилось в суд, чтобы взыскать долг с Бодровой.

Заседание в Дорогомиловском районном суде Москвы проходило без участия ответчицы. В итоге с дворничихи постановили взыскать 1,82 миллиарда рублей 96 копеек в качестве долга и исполнительского сбора — 127,4 миллиона рублей 69 копеек.

Предположительно, некие сотрудники Судостроительного банка знали, что он на грани закрытия и попросту попытались нажиться на этой ситуации. Сейчас этой историей заинтересовались многие, в том числе уполномоченный по правам человека РФ.

Пока же судебные приставы в счет погашения долга удерживают из зарплаты женщины 7500 рублей (всего она получает пятнадцать). Нехитрые подсчеты показывают, что возвращать чужие долги она будет 259 тысяч лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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