"Хаббл" заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-12T12:55:17+03:00

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Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона. Внешне объект NGC 2022 напоминает зародыш или гигантское кофейное зерно, на деле же это огромные облака раскаленного газа.

Туманность простирается на несколько световых лет и состоит из сброшенных оболочек небольших звезд, таких как Солнце. Они уже исчерпали свои запасы водорода и превратились в красных гигантов.

Газ постоянно "подогревается" ультрафиолетовым излучением из ядра умирающей звезды, из-за чего создается впечатление будто туманность светится. Форма и устройство таких объектов полностью зависит о того, что происходит внутри.

"Планетарная туманность не имеет никакого отношения к планетам. Название появилось из-за того, что в более ранних телескопах такие объекты выглядели, как нечто круглое", - уточняется на сайте "Хаббла".

Сайт kp.ru писал, что ранее обсерватория смогла запечатлеть редкое явление - столкновение двух галактик. Чтобы увидеть, как они объединяться, понадобятся еще годы наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU