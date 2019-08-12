Эксперты подсчитали долю среднего класса в регионах

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-12T12:47:44+03:00

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К среднему классу в России относится менее 20% граждан. Доля такого населения в регионах колеблется от 45,2% до 1,9%.

Под средним классом подразумеваются отдельные люди и семьи, имеющие в собственности автомобиль, соответствующую размеру семьи квартиру или дом и получающие не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи после вычета ежемесячных платежей по кредитам, если таковые имеются.

Рейтинг, составленный РИА «Новости», возлавил Ямало-Ненецкий автономный округ с 45,2 процентами среднего класса. Эксперты связывают это с высокими зарплатами и дешевой недвижимостью в регионе. Высокие показатели также в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).

Верхняя часть рейтинга выглядит следующим образом:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ — 45,2%

2. Магаданская область — 34,5%

3. Чукотский автономный округ — 33,8%

4. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 32,1%

5. Ненецкий автономный округ — 28,9%

Москва и Питер при этом занимают только седьмое и восьмое места, так как несмотря на высокие зарплаты, в этих городах значительно дороже как жизнь, так и недвижимость.

При этом самые низкие показатели у кавказских регионов, там расслоение общества выражено сильнее всего:

81. Карачаево-Черкесская Республика — 4,4%

82. Кабардино-Балкарская Республика — 4,1%

83. Республика Дагестан — 2,9%

84. Чеченская Республика — 2,5%

85. Республика Ингушетия — 1,9%

ИСТОЧНИК KP.RU