Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-12T12:53:33+03:00

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Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме. Об этом сообщил министр торговли, промышленности и энергетики республики Сун Юн Мо.

"Необходимо ввести систему контроля за экспортом, поскольку проблематично сотрудничать со страной, которая периодически нарушает основные принципы торговли", - сказал он на брифинге.

Решение вступит в силу 28 августа. До этой даты вопрос должен быть вынесен на обсуждение жителей страны. Если Токио решат убрать из "белого" списка, то он попадает во вторую категорию торговых партнеров - южнокорейским компаниями придется подавать отдельные запросы на экспорт своих товаров в Японию. Рассмотрение каждого отдельного случая займет около 15 дней.

Сайт kp.ru писал, что Япония первая исключила Коре из списка стран, в которые можно беспрепятственно поставлять высокотехнологические составляющие. Тогда в Сеуле пообещали ответить аналогичным образом.

"Необходимо не только сохранять решимость, но и принимать важные решения, учитывая долгосрочные перспективы", - прокомментировал ситуацию президент ЮК Мун Чжэ Ин, слова которого приводит агентство Yonhap.

ИСТОЧНИК KP.RU