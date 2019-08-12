2019-08-12T13:35:02+03:00
Общество

На жителей столицы обрушится пятая часть месячной нормы осадков

Плохую погоду следует ожидать в ночь со вторника на среду
Дин БИЦОЕВ
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Количество осадков может составить около 10-15 ммКоличество осадков может составить около 10-15 ммФото: Михаил ФРОЛОВ
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Представители центра погоды «Фобос» прогнозируют жителям столицы России пятую часть (20%) месячной нормы осадков в ночь с 13 на 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба центра Агентству городских новостей «Москва».

Специалисты «Фобоса» отметили, что атмосферный фронт пройдет в ночь со вторника на среду. Количество осадков может составить около 10-15 мм. При этом в последующие дни погода должна быть без осадков.

В начале августа сайт kp.ru писал о том, что синоптики обещали россиянам аномально холодный август. Погода должна ухудшиться в Центральном федеральном округе, во многих субъектах Северо-Западного округа, а также на севере Южного округа. Об этом предупредил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. Вместе с тем, представитель Гидрометцентра сделал оптимистические прогнозы. Он отметил, что температура вернется к средним многолетним значениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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