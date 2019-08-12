В России стало меньше госкомпаний

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-12T13:34:45+03:00

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В России сократилось количество компаний, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С 2016 по 2019 год общее число госкомпаний сократилось на 9% - с 65,5 тысячи до 59,6 тысяч. Из них около 30% - это компании, в которых государство владеет только определенной долей акций.

Если говорить об отраслях, то больше всего участие государства сократилось в обрабатывающей промышленности. Количество этих предприятий уменьшилось ровно в три раза. Сократилась и доля государства в сфере торговли и ремонта (на 43%). На третьем месте оказалось строительство. В этой сфере количество госпредприятий сократилось на 33%.

Также, примерно, на 20% уменьшилось количество госкомпаний в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства.

При этом, в некоторых отраслях государственное участие, напротив, увеличилось. Например, в распределении газа, электричества и воды.

Отрасли, в которых сократилось количество госкомпаний:

1.Обрабатывающая промышленность

2.Торговля и ремонт

3.Строительство

4.Сельское и лесное хозяйство

5.Охота и рыболовство

ИСТОЧНИК KP.RU