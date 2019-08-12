2019-08-12T13:34:45+03:00
Экономика

В России стало меньше госкомпаний

Государство ослабило контроль в торговле и строительстве
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В России сократилось количество госкомпанийВ России сократилось количество госкомпанийФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В России сократилось количество компаний, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С 2016 по 2019 год общее число госкомпаний сократилось на 9% - с 65,5 тысячи до 59,6 тысяч. Из них около 30% - это компании, в которых государство владеет только определенной долей акций.

Если говорить об отраслях, то больше всего участие государства сократилось в обрабатывающей промышленности. Количество этих предприятий уменьшилось ровно в три раза. Сократилась и доля государства в сфере торговли и ремонта (на 43%). На третьем месте оказалось строительство. В этой сфере количество госпредприятий сократилось на 33%.

Также, примерно, на 20% уменьшилось количество госкомпаний в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства.

При этом, в некоторых отраслях государственное участие, напротив, увеличилось. Например, в распределении газа, электричества и воды.

Отрасли, в которых сократилось количество госкомпаний:

1.Обрабатывающая промышленность

2.Торговля и ремонт

3.Строительство

4.Сельское и лесное хозяйство

5.Охота и рыболовство

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину
Поставки второй батареи С-400 в Турцию состоятся в августе-сентябре
Российские студенты создали беспилотный катафалк
Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника
На жителей столицы обрушится пятая часть месячной нормы осадков
Дети Порошенко пришли с плакатами к зданию Госбюро расследований
В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Эксперты подсчитали долю среднего класса в регионах
Конца света не будет: Ученый прокомментировал приближение к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России
У москвича из загородного дома похитили бутылку вина за 160 тысяч рублей
ЦБ выпустил монеты, посвященные «Бременским музыкантам»
"Хаббл" заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Муж женщины-дворника рассказал откуда взялся долг в 2 млрд рублей
"Это и пенальти, и красная карточка": Константин Кучаев высказался о разбитом лице одноклубника
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки
Женщина нашла в своем гараже свежую мумию
Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни
Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту