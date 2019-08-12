Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-12T13:38:16+03:00

Несколько человек пострадали в результате нападения радикалов на храм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прихожане и полицейские пытались остановить вооруженных мужчин, но также пострадали

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Радикалы предприняли попытку по захвату храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Галузницы Хмельницкой области. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Утром в воскресенье, 11 августа, верующие, как обычно, собрались для молитвы, а около 9:00 заметили возле храма пятерых членов радикальной военизированной организации "Феникс" и представителей так называемой "новой" Православной церкви Украины.

Они сразу вступили в конфликт с прихожанами, ссылаясь на незаконную перерегистрацию храма под юрисдикцию ПЦУ. Один из радикалов ударил священника по лицу, после чего началась драка. Женщины и полицейские пытались остановить беспорядки, но в результате сами пострадали.

Стоить отметить, что националисты были вооружены ножами и болгарками. Их удалось прогнать лишь после полудня, когда к храму подтянулись верующие из соседних сел, передает СПЖ.

Сайт kp.ru писал о том, что это уже далеко не первый подобный случай с начала года. Сторонники "новой" церкви регулярно нападают на храмы, которые отказываются переходить под юрисдикцию ПЦУ.

ИСТОЧНИК KP.RU