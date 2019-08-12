2019-08-12T14:29:59+03:00
Общество

В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину

Он будет расположен на центральной площади столицы страны
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В России стоит около 300 памятников ПушкинуВ России стоит около 300 памятников ПушкинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Над новым памятником русскому поэту в Аддис-Абебе работает член Союза художников России и ЮНЕСКО, член Студии военных художников Минобороны России имени М. Б. Грекова скульптор Алексей Чебаненко.

По его словам, памятник будет в первую очередь символизировать дружбу России и Эфиопии. На постаменте будет изображен Пушкин со своим прадедом Абрамом Ганнибалом. Связь между членами семьи поэта будет символизировать связь между странами. Фигура Пушкина высотой до трех метров будет находиться на этом постаменте в полный рост, в целом памятник будет высотой около пяти метров.

«В будущем есть план по созданию еще одного большого памятника Александру Пушкину в Аддис-Абебе. Этим проектом занимается команда скульпторов, ученых, историков из Эфиопии и России», - рассказал посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау в интервью РИА Новости. Также он напомнил, что в эфиопской столице уже есть монумент Пушкину и площадь Пушкина.

Скульптор рассказал, что проект уже утвержден и в настоящее время находится на стадии согласования расположения властями Эфиопии. Планируется, что памятник будет установлен на площади в центре столицы страны, Аддис-Абебы. На создание скульптуры потребуется от трех месяцев до полугода.

Ранее в честь присвоения имени Пушкина памятник был открыт в аэропорту Шереметево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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