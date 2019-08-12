2019-08-12T16:06:11+03:00
Политика

Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе

По его мнению, главной задачей для российской дипломатии является создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основеПосол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что РФ продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе.

По мнению Яковенко, главной задачей для российской дипломатии является создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны.

- Британия является членом Совета Безопасности, важным торговым партнером для нас, и поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики, - подчеркнул Яковенко.

Он заявил, что России это нужно не больше, чем Великобритании, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Великобритания создаст альянс для противодействия Ирану и России. Новое объединение будет сформировано после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом на днях сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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