Шойгу в Екатеринбурге наблюдал за сборкой боевых роботов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-12T15:54:40+03:00

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Во время своей рабочей поездки по Центральному военному округу министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения госзаказа на ряде предприятий ОПК.

На Уралвагонзаводе Шойгу представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса. Министр посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода.

- Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3, - сообщила "Комсомолке" подробности пресс-секретарь Россияна Марковская.

Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что каждый такой комплекс будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

Военные конструкторы уверены, что ближайшем будущем такие боевые машины смогут не только метко поражать цели, но и анализировать свежие разведывательные данные, чтобы своевременно принимать решения на поле боя.

ИСТОЧНИК KP.RU