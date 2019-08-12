2019-08-12T15:54:40+03:00
Политика

Шойгу в Екатеринбурге наблюдал за сборкой боевых роботов

С конвейера Уралвагонзавод сходят беспилотные высокозащищенные робототехнические комплексы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства заводаМинистр посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства заводаФото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Во время своей рабочей поездки по Центральному военному округу министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения госзаказа на ряде предприятий ОПК.

На Уралвагонзаводе Шойгу представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса. Министр посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода.

- Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3, - сообщила "Комсомолке" подробности пресс-секретарь Россияна Марковская.

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что каждый такой комплекс будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

Военные конструкторы уверены, что ближайшем будущем такие боевые машины смогут не только метко поражать цели, но и анализировать свежие разведывательные данные, чтобы своевременно принимать решения на поле боя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину