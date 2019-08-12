СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-12T16:45:31+03:00

Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов Фото: Архив "КП"

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Российская авиакомпания "Победа" зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт в день распродажи авиабилетов.

Ранее сообщалось, что компания в понедельник, 12 августа, одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей.

- Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта, - подчеркнули в пресс-службе компании.

На фоне распродажи и сайт, и мобильное приложение компании начали работать с перебоями, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что авиакомпания «Победа» разрешила проносить ноутбук сверх ручной клади. Лоукостер увеличивает норму ручной клади, которую можно взять с собой в салон. В опубликованном пресс-релизе авиакомпании уточняется, что гаджет должен быть без чехла. Напомним, стандартные размеры ручной клади для самолетов этой компании – 36х30х27 см.

ИСТОЧНИК KP.RU