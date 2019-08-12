Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Российская авиакомпания "Победа" зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт в день распродажи авиабилетов.
Ранее сообщалось, что компания в понедельник, 12 августа, одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей.
- Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта, - подчеркнули в пресс-службе компании.
На фоне распродажи и сайт, и мобильное приложение компании начали работать с перебоями, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что авиакомпания «Победа» разрешила проносить ноутбук сверх ручной клади. Лоукостер увеличивает норму ручной клади, которую можно взять с собой в салон. В опубликованном пресс-релизе авиакомпании уточняется, что гаджет должен быть без чехла. Напомним, стандартные размеры ручной клади для самолетов этой компании – 36х30х27 см.
ИСТОЧНИК KP.RU