2019-08-12T16:45:31+03:00
Общество

Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов

В пресс-службе компании зафиксировали мощнейшую DDoS-атаку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетовАвиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Российская авиакомпания "Победа" зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт в день распродажи авиабилетов.

Ранее сообщалось, что компания в понедельник, 12 августа, одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей.

- Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта, - подчеркнули в пресс-службе компании.

На фоне распродажи и сайт, и мобильное приложение компании начали работать с перебоями, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что авиакомпания «Победа» разрешила проносить ноутбук сверх ручной клади. Лоукостер увеличивает норму ручной клади, которую можно взять с собой в салон. В опубликованном пресс-релизе авиакомпании уточняется, что гаджет должен быть без чехла. Напомним, стандартные размеры ручной клади для самолетов этой компании – 36х30х27 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газа
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу в Екатеринбурге наблюдал за сборкой боевых роботов
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину