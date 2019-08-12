Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Министерство обороны Турции подтвердило прибытие в провинцию Шанлыурфа шести американских военных.
Военнослужащие будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Несколькими часами ранее местный телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Шанлыурфу 90 американских военных. Их доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале.
- В рамках предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу. Планируется, что центр начнет действовать в ближайшие дни, - сказано в официальном сообщении, пишет "РИА-Новости".
Напомним, несколькими днями ранее в Анкаре закончились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали Турции вывести свои войска с севера Сирии. Анкара планирует провести новую военную операцию в этом регионе
ИСТОЧНИК KP.RU