Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-12T17:18:34+03:00

Военнослужащие будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям на севере Сирии

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Министерство обороны Турции подтвердило прибытие в провинцию Шанлыурфа шести американских военных.

Военнослужащие будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Несколькими часами ранее местный телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Шанлыурфу 90 американских военных. Их доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале.

- В рамках предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу. Планируется, что центр начнет действовать в ближайшие дни, - сказано в официальном сообщении, пишет "РИА-Новости".

Напомним, несколькими днями ранее в Анкаре закончились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали Турции вывести свои войска с севера Сирии. Анкара планирует провести новую военную операцию в этом регионе

ИСТОЧНИК KP.RU