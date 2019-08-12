2019-08-12T19:06:46+03:00
Происшествия

В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газа

По предварительным данным, под разрушениями могут находиться люди [видео]
Алиса ТИТКОВиктория ИВАШЕЧКИНА
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В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газаВ доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газаФото: СОЦСЕТИ
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В Москве на улице Нагорная в жилом доме произошел хлопок газа. По последним данным, обрушились перекрытия, под которыми могут находиться люди.

На месте инцидента работает бригада пожарных. Они пытаются ликвидировать возгорание. О пострадавших пока не сообщается, рассказали KP.RU собственные источники.

- Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3. Задействованная площадь - 0,5 кв.метров, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МЧС по Москве. - Это пятиэтажный жилой дом. Хлопок произошел на 2 этаже.

- Были ли люди в этой квартире? - спрашиваю.

- Пока данных нет.

- Ведется эвакуация людей из дома?

Взрыв в жилом доме на Нагорной улице.

- Данной информации у нас нет. На месте работают спасатели.

По некоторым данным, в доме шел капитальный ремонт. Якобы меняли автоматику в щитке, при проверке прозвучал взрыв.

По неофициальным данным, есть один пострадавший. Но пока эту информацию не подтверждают в МЧС по Москве и в Департаменте здравоохранения по Москве.

Соседи пока не в курсе, что конкретно произошло. Слышали хлопок, видели огонь из окна на втором этаже. Предполагают, что произошел взрыв газа.

- Я не знаю, уже уехал с работы. Говорят, что взрыв газа, - рассказывает москвич Андрей.

- Разворотило квартиру на втором этаже, куча пожарных. Причина, вероятно, газ. В доме ремонт не шел. Кто жил в той квартире - не знаю, - говорит Алексей Рябовский, житель соседнего дома.

К слову, в ноябре прошлого года в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной в Москве произошел взрыв газа. Хлопок был такой силы, что выбило окна в нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были оперативно эвакуированы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года один человек пострадал в результате взрыва баллона газа в жилом доме на северо-востоке Москвы. ЧП произошло в ходе ремонтных работ в одной из квартир.

В доме на Нагорной улице в Москве произошел взрыв газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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