2019-08-12T18:44:29+03:00
Происшествия

СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в Москве

Видео с места взрыва газа на Нагорной в Москве [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в МосквеСМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в МосквеФото: СОЦСЕТИ
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В жилом доме на улице Нагорная в Москве произошел взрыв газа. По данным некоторых СМИ, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом пишет "РИА-Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник KP.RU пока не подтверждает данную информацию.

В доме на Нагорной улице в Москве произошел взрыв газа.

Между тем, в Сети появилось видео с места взрыва, снятое очевидцами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным экстренных служб, из-за взрыва газа в жилом доме обрушились перекрытия, под которыми могут находиться люди.

На месте инцидента продолжает работать бригада пожарных. Они пытаются ликвидировать возгорание. О пострадавших пока не сообщается.

К слову, в ноябре прошлого года в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной в Москве произошел взрыв газа. Хлопок был такой силы, что выбило окна в нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были оперативно эвакуированы.

В доме на Нагорной улице в Москве произошел взрыв газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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