СЕГОДНЯ 19:44 2019-08-12T20:35:25+03:00

Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС Фото: REUTERS

Политики обсудили также глобальные экономические вопросы и торговлю

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Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров обсудили ситуацию с выходом Британии из Евросоюза.

Политики обсудили также глобальные экономические вопросы и торговлю.

- Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit, - подчеркнул пресс-секретарь британского премьера.

В Белом доме при этом заявили, что американский лидер Дональд Трамп выразил надежду в ближайшее время встретиться с Борисом Джонсоном, пишет "ТАСС".

- Президент выразил благодарность Соединенному Королевству за то, что оно является надежным партнером в решении глобальных проблем, - прокомментировали в Белом доме.

Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки. Новый премьер-министр королевства в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям выхода из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU