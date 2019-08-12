Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров обсудили ситуацию с выходом Британии из Евросоюза.
Политики обсудили также глобальные экономические вопросы и торговлю.
- Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit, - подчеркнул пресс-секретарь британского премьера.
В Белом доме при этом заявили, что американский лидер Дональд Трамп выразил надежду в ближайшее время встретиться с Борисом Джонсоном, пишет "ТАСС".
- Президент выразил благодарность Соединенному Королевству за то, что оно является надежным партнером в решении глобальных проблем, - прокомментировали в Белом доме.
Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки. Новый премьер-министр королевства в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям выхода из Евросоюза.
ИСТОЧНИК KP.RU