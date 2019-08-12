Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Ранее украинский лидер принял решения снять с руководящего поста глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря.
Местные СМИ пишут, что речь идет о главах семи районных государственных администраций Донецкой и 11 РГА Львовской области, пишет агентство УНИАН.
По содержанию соответствующих документов, увольнения с постов связаны с окончанием срока полномочий экс-президента Петра Порошенко.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский уволит глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря. Также глава страны обратился к руководителю областной полиции с просьбой написать заявление об увольнении.
ИСТОЧНИК KP.RU