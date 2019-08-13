Болтон: США «с воодушевлением поддержали бы» решение Британии о Brexit без сделки

СЕГОДНЯ 00:28 2019-08-13T00:44:30+03:00

Советник Трампа подчеркнул, что Вашингтон «хочет быть полезным» Лондону в вопросе выхода королевства из ЕС

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты готовы поддержать Великобританию, если правительство страны решится на выход из Евросоюза без соглашения по условиям Brexit, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его», - приводит слова помощника Трампа агентство Reuters.

Болтон добавил, что Вашингтон «хочет быть полезным» Лондону в вопросе выхода из ЕС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз 31 октября, даже если Лондону не удастся заключить с Брюсселем устраивающее обе стороны соглашение об условиях сотрудничества после «развода».

Между тем, вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделкии очень велика, и новый британский премьер Борис Джонсон уже заявил о планах максимально подготовить страну к «жесткому» Brexit. По мнению главы правительства, Лондон еще не совсем готов к такому исходу, потому нужно усилить подготовку на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU