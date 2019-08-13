Помпео призвал союзников США усилить давление на Иран

СЕГОДНЯ 03:29 2019-08-13T03:50:46+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал усилить международное давление на Иран, напомнив союзникам и партнерам Соединенных Штатов о том, что истекает срок действия введенного ООН запрета на поставки оружия Тегерану.

«Часики-то тикают», - примерно так написал он на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение таймером.

«Часики-то тикают», - предупредил партнеров госсекретарь США. Фото: Twitter/SecPompeo

«Мы призываем наших союзников и партнёров усилить давление на иранский режим, пока он не прекратит свое дестабилизирующее поведение», - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Соединенные Штаты в том, что они вынуждают страны Персидского залива покупать свое оружие, превратив регион в «готовую взорваться пороховую бочку». Свои слова он подтвердил цифрами.

ИСТОЧНИК KP.RU