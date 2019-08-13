Ким Чен Ын присвоил воинские звания 103 ученым КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын 13 августа присвоил воинские звания 103 ученым, благодаря разработкам которых КНДР вступила в «новую эпоху», сообщает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Таким образом он наградил их за «огромный вклад в военную науку и дело укрепления обороноспособности», а также «решение сложнейших технологических проблем», что и позволило Северной Корее достичь таких высот в деле национальной оборону. Присвоение гражданским лицам воинских званий в КНДР – это одна из высших наград и высокая оценка их заслуг перед государством.
Напомним, как писал сайт kp.ru, за последний месяц северокорейские военные под «личным руководством» Ким Чен Ына произвели несколько запусков баллистических ракет и построили подводную лодку. Технические данные субмарины и испытанных снарядов не раскрываются, однако ЦТАК каждый раз сообщает, что это самое передовое оружие в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU
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