Ким Чен Ын присвоил воинские звания 103 ученым КНДР

СЕГОДНЯ 05:13 2019-08-13T05:28:03+03:00

Так северокорейский лидер наградил их за вклад в военную науку и укрепление обороноспособности страны

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын 13 августа присвоил воинские звания 103 ученым, благодаря разработкам которых КНДР вступила в «новую эпоху», сообщает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким образом он наградил их за «огромный вклад в военную науку и дело укрепления обороноспособности», а также «решение сложнейших технологических проблем», что и позволило Северной Корее достичь таких высот в деле национальной оборону. Присвоение гражданским лицам воинских званий в КНДР – это одна из высших наград и высокая оценка их заслуг перед государством.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за последний месяц северокорейские военные под «личным руководством» Ким Чен Ына произвели несколько запусков баллистических ракет и построили подводную лодку. Технические данные субмарины и испытанных снарядов не раскрываются, однако ЦТАК каждый раз сообщает, что это самое передовое оружие в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU