2019-08-13T06:06:04+03:00
Политика

В Крыму рассказали, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина вредит только сама себе

Но Киеву стоит напомнить, что своими действиями украинские власти нарушают международное право
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Воды в Северо-Крымском канале давно нетВоды в Северо-Крымском канале давно нетФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Перекрыв Северо-Крымский канал пять лет назад, Украина навредила только самой себе: начало затапливать села в Херсонской области, переизбыток влаги грозит экологической катастрофой и эпидемиями. Полуостров же обеспечен и питьевой, и поливной водой.

Однако напомнить Киеву о том, что воды реки Днепр, которая протекает по территории России, Украины и Белоруссии, являются водами международного пользования, все же необходимо, считает зампредседателя Совета министров – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что украинские власти своими действиями нарушают международное право, регулирующее стоки международных рек.

В то же время, как сказал «Комсомольской правде» вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, обсуждать с Киевом «водный вопрос» в Крыму не хотят.

«Канал – это проблема Украины. Потому что у них после перекрытия начало затапливать Херсонскую область. У нас, слава богу, все нормально. Крым обеспечен и питьевой, и поливной», - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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