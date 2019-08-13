2019-08-13T10:13:55+03:00
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с мачете напал на прохожих: ранена женщина

Парня скрутили очевидцы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В центре Сиднея мужчина с мачете напал на прохожихВ центре Сиднея мужчина с мачете напал на прохожихФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Одна женщина получила ранения в результате нападения вооруженного мачете мужчиной в центре Сиднея.

Как сообщает телерадиокомпании ABC, во вторник, 13 августа, около 15:00 по местному времени (08:00 мск) мужчина с мачете попытался напасть на прохожих в центре австралийской столицы. В результате нападения была ранена одна женщина, которая была доставлена в больницу. Ее состояние оценивают как стабильное.

Свидетели происходящего сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Во время спецоперации правоохранительные органы перекрыли центральные улицы города.

Прохожие смогли заснять видео инцидента, на котором видно, как мужчина с криками запрыгивает на машину, позже можно увидеть сам процесс задержания. В полиции считают, что угроза для общественной безопасности миновала.

В конце прошлого года в результате нападения мужчины с мачете в Лондоне ножевые ранения получили три человека. Сам нападавший также получил ранение в ходе задержания.

Нападение мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лувр переводит продажу билетов в Интернет
Пушков: После выхода из ДРСМД Вашингтон упражняется в лицемерии
Выявить болезни сердца поможет новая разработка российских ученых
Брокеры, у которых ЦБ отозвал лицензию, продолжают работать в России
Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве и госперевороте
Послом США в России может стать спецпредставитель по Северной Корее
Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России
Спецназ США проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах
На границе с Китаем задержали россиянку с 2 кг золота в кроссовках
Турпоток из России в Грузию снизился минимум на 70%
СМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка
«Ничего удивительного»: В Совфеде прокомментировали реакцию США на визит Путина в Крым
Власти Венесуэлы лишили иммунитета четверых депутатов