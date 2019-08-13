В центре Сиднея мужчина с мачете напал на прохожих: ранена женщина

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-13T10:13:55+03:00

В центре Сиднея мужчина с мачете напал на прохожих Фото: скрин с видео

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Одна женщина получила ранения в результате нападения вооруженного мачете мужчиной в центре Сиднея.

Как сообщает телерадиокомпании ABC, во вторник, 13 августа, около 15:00 по местному времени (08:00 мск) мужчина с мачете попытался напасть на прохожих в центре австралийской столицы. В результате нападения была ранена одна женщина, которая была доставлена в больницу. Ее состояние оценивают как стабильное.

Свидетели происходящего сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Во время спецоперации правоохранительные органы перекрыли центральные улицы города.

Прохожие смогли заснять видео инцидента, на котором видно, как мужчина с криками запрыгивает на машину, позже можно увидеть сам процесс задержания. В полиции считают, что угроза для общественной безопасности миновала.

В конце прошлого года в результате нападения мужчины с мачете в Лондоне ножевые ранения получили три человека. Сам нападавший также получил ранение в ходе задержания.

Нападение мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

ИСТОЧНИК KP.RU