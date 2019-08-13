2019-08-13T10:21:44+03:00
Экономика

Брокеры, у которых ЦБ отозвал лицензию, продолжают работать в России

Бороться с нечестными форекс-игроками будут с помощью блокировок сайтов
Ася РОМАНЧУК
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Многие форекс-компании до сих пор продолжают работать и привлекать деньги клиентовМногие форекс-компании до сих пор продолжают работать и привлекать деньги клиентовФото: Евгения ГУСЕВА
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Крупнейшие мировые форекс-компании «Альпари Форекс» (бренд Alpari), «Телетрейд Групп» (TeleTrade), «Форекс Клуб» (Forex Club), «Фикс Трейд» (Instaforex) и «Трастфорекс» (TrustForex) продолжают вести финансовую деятельность на территории России, несмотря на то, что в декабре 2018 года Центробанк отозвал лицензии у местных представительств.

Де-юро дилеры закрыли офисы и рассчитались со своими клиентами, но де-факто три игрока (Alpari, Forex Club и Instaforex) остались на российском рынке, сообщают «Известия».

Они рекламируют свои услуги и продукты, обновляют ленты в соцсетях и обзванивают клиентов, деньги им можно перечислить через онлайн-кабинет.

По данным ЦБ, денежные средства зачисляются на счет зарубежных компаний с аналогичными названиями, которые не подконтрольны Центробанку. При этом сами компании подтвердили, что действуют от лица иностранных юрлиц, деятельность которых не регулируется российской стороной.

По словам независимого финансового советника Натальи Смирновой, сегодня многие российские банки из топ-10 блокируют счета клиентов при попытке перевести деньги с банка форекс-компании в Россию. Однако для полного вывода этих дилеров с российского рынка, необходимо, чтобы Госдума приняла закон о блокировке мошеннических сайтов.

В Росфинмониторинге отметили, что российское законодательство не регулирует деятельность форекс-дилеров, хотя этот вопрос регулярно обсуждался, в том числе предлагалось ввести тотальный запрет на деятельность брокеров в России.

На сегодняшний день в РФ лишь четыре форекс-компании имеют свидетельства ЦБ – это «Финам Форекс», ВТБ Форекс, «ПСБ-Форекс» и «Альфа-Форекс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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