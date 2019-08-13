Криштиану Роналду на вопрос о шестом золотом мяче: "Я хочу вписать свое имя в историю футбола"
В преддверии голосования премии "Золотой Мяч", журналисты DAZN задали вопрос нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, собирается ли он бороться за трофей.
Португалец ответил следующим образом:
— Я всегда стремлюсь выиграть, на первое место ставлю командные трофеи, так как через них приходят и индивидуальные награды. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Бог сделал так, что я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать как можно больше, — сказал Роналду в интервью.
Роналду перешел в чемпионат Италии летом 2018 года, бросив себе новый вызов и за первый сезон в «Ювентусе» взял суперкубок Италии, кубок итальянского чемпионата и стал четвертьфиналистом Лиги Чемпионов. Так же, он выиграл Лигу Наций в составе сборной Португалии.
Из интервью, данного изданию, следует, что сам португальский нападающий, несмотря на свой успех, все еще не считает, что уже вписал свое имя в историю, все еще считает, что ему есть куда стремиться и есть какие трофеи выигрывать.
ИСТОЧНИК KP.RU