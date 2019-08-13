2019-08-13T10:44:35+03:00
В мире

Англичанок затравили в Сети за выбор платьев для церкви

Девушек осудили за чрезмерно откровенные наряды, неподходящие случаю
Людмила Кузьмина
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Комментаторы сочли, что для похода в церковь стоит выбирать более скромную одеждуКомментаторы сочли, что для похода в церковь стоит выбирать более скромную одеждуФото: Twitter.com
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Две британки подверглись критики пользователей соцсетей из-за платьев, которые они надели на свадьбу своей подруги. Комментаторы сочли, что для похода в церковь стоит выбирать более скромную одежду.

В одном из англоязычных сообществ на Facebook «Здесь можно посмеяться над свадьбами» (That's It, I'm Wedding Shaming) появилось фото четырех подружек невесты с недавнего торжества. Фолловеры страницы одобрили наряды двоих девушек, но платья других подверглись резкой критике.

На одной из подружек было надето очень короткое платье из полупрозрачного кружева, а на второй — короткий топ и юбка с разрезом, открывающим ноги. Пользователи отметили, что одежда девушек была слишком открытой, при желании можно было рассмотреть из нижнее белье, а кто-то и вовсе обошелся без него.По их мнению, нельзя появляться в таком виде в церкви, где проходит обряд бракосочетания.

«Ни одна из них не одета подходящим образом для свадьбы», - приводит комментарий одного из подписчиков Mirror.

ИСТОЧНИК KP.RU

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