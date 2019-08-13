В Алеппо началось активное восстановление жилых домов и инфраструктуры

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-13T12:24:30+03:00

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В восточном Алеппо ведется активное восстановление жилых домов и городской инфраструктуры. Район Бустан аль-Баша заселен уже на 70%. Здесь подведены и основные коммуникации. В зданиях уже есть электричество, его отключают лишь на три часа в день, чтобы электрики могли подключить к сети еще несколько зданий.

В настоящее время основной упор в провинции делается на восстановлении дорог.

«Дороги очень важны, в этом районе уже восстановлена канализация, уже есть вода, если люди увидят, что здесь можно жить, они будут возвращаться и помогать восстанавливать свои дома», - цитирует слова главы района Зията Айбаджи сайт телеканала «Звезда».

Большинство беженцев, возвращающихся в страну, сейчас задействованы на стройке. Многие восстанавливают свои же дома, а также помогают в создании инфраструктуры в заселяющихся районах.

При этом российские наблюдатели продолжают по-прежнему фиксировать нарушения режима перемирия в Сирии. Так, за прошедшие сутки в провинции Алеппо режим прекращения огня был нарушен 10 раз, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU