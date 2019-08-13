2019-08-13T13:04:44+03:00
Происшествия

Впервые с прошлого века в Австралию пришел снегопад

Житель теплого континента сделал удивительный кадр с кенгуру
Дин БИЦОЕВ
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Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метелиЦиклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метелиФото: Twitter.com
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В южной части Австралии, в штате Квинсленд, впервые с 1984 года выпал снегопад. Стало известно об этом в понедельник в австралийском национальном бюро гидрометеорологии.

Старший метеоролог бюро Дин Стюард рассказал, что снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели. Цитируют эксперта в ТАСС.

Также по словам синоптика, снежный покров удивил и порадовал жителей штата Виктория. Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели.

Житель пригорода Мельбурна смог сделать необычный кадр — кенгуру, прыгающих по заснеженному полю.

В середине июня сайт kp.ru писал о том, что австралийские ученые предсказали глобальное потепление, которое уничтожит человеческое население через 30 лет.

В Австралии выпал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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