Песков рассказал об общении Путина с Зеленским

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-13T13:34:42+03:00

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Президент России Владимир Путин позитивно относится к общению со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но главным для него является реализация достигнутых договоренностей. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно», – сказал представитель Кремля, отметив, что русский президент является сторонником диалога для решения насущных проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

Напомним, первая телефонная беседа Путина с Зеленским состоялась 11 июля по инициативе украинской стороны. В Кремле сообщили, что разговор президентов Украины и России касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU