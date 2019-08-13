2019-08-13T13:54:32+03:00
Политика

В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма

Украинская сторона заявила, что имела полное право перекрыть Северо-Крымский канал
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Киеве прокомментировали водную блокаду КрымаВ Киеве прокомментировали водную блокаду КрымаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Украина имела права перекрывать Северо-Крымский канал, по которому на Крым поступала днепровская вода. Так считает украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич.

«Река Днепр не течёт по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины» - написал Кориневич в Facebook,заявив, что «на это Украина имеет полное право».

Напомним, Северо-Крымский канал обеспечивал 85% водных потребностей жителей Крыма. Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин и установки насосных станций, но недостаток воды серьезно повлиял на сельское хозяйство.

В 2014 году украинская сторона перекрыла канал, а в 2017 году возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым. Ее строительство обошлось Украине в 1,4 миллиона долларов.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил «Комсомольской правде – Крым» о том, что украинской стороне необходимо напомнить, что воды реки Днепр являются водами международного пользования, и Киев не имел права перекрывать Северо-Крымский канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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