В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма
Украина имела права перекрывать Северо-Крымский канал, по которому на Крым поступала днепровская вода. Так считает украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич.
«Река Днепр не течёт по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины» - написал Кориневич в Facebook,заявив, что «на это Украина имеет полное право».
Напомним, Северо-Крымский канал обеспечивал 85% водных потребностей жителей Крыма. Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин и установки насосных станций, но недостаток воды серьезно повлиял на сельское хозяйство.
В 2014 году украинская сторона перекрыла канал, а в 2017 году возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым. Ее строительство обошлось Украине в 1,4 миллиона долларов.
Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил «Комсомольской правде – Крым» о том, что украинской стороне необходимо напомнить, что воды реки Днепр являются водами международного пользования, и Киев не имел права перекрывать Северо-Крымский канал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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