Посольство РФ осудило демонтаж доски об освобождении Праги Красной армией

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-13T15:52:03+03:00

Мемориальная табличка была снята со здания ратуши в чешской столице еще два года назад

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Посольство России в Чехии возмущено решением властей Праги не возвращать на здание Староместской ратуши мемориальную доску в память об освобождении города войсками 1-го Украинского фронта Красной Армии.

Табличку, повествующую об изгнании гитлеровских захватчиков, убрали еще в апреле 2017 года, но тогда мэр Адриана Крначова пообещала вернуть ее на место по завершению реконструкции строения. С тех пор руководство города сменилось, и теперь отказывается возвращать доску.

"По словам [действующего] мэра Зденека Гржиба, решение было принято якобы еще его предшественниками и продиктовано желанием придать зданию внешний вид мая 1945 года", - сообщается на сайте посольства в Facebook.

Доска в память об освобождении города от гитлеровцев Красной Армией в мае 1945 годаФото: facebook.com

Дипломаты не приняли такое объяснение, поскольку после реконструкции ратуши на ее стенах вновь разместили памятные знаки гораздо более позднего периода.

"Видим в этом попытку предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории", - подчеркнули в дипмиссии.

Российское посольство призвало руководство города не совершать "недальновидного поступка" и вернуть доску на изначальное место.

Сайт kp.ru писал, что сейчас во многих странах пытаются замалчивать и "стирать из памяти" подвиги советских солдат. Чаще всего это происходит на Украине и Польше, жители которых оскверняют и сносят памятники.

ИСТОЧНИК KP.RU