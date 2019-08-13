Посольство РФ осудило демонтаж доски об освобождении Праги Красной армией
Посольство России в Чехии возмущено решением властей Праги не возвращать на здание Староместской ратуши мемориальную доску в память об освобождении города войсками 1-го Украинского фронта Красной Армии.
Табличку, повествующую об изгнании гитлеровских захватчиков, убрали еще в апреле 2017 года, но тогда мэр Адриана Крначова пообещала вернуть ее на место по завершению реконструкции строения. С тех пор руководство города сменилось, и теперь отказывается возвращать доску.
"По словам [действующего] мэра Зденека Гржиба, решение было принято якобы еще его предшественниками и продиктовано желанием придать зданию внешний вид мая 1945 года", - сообщается на сайте посольства в Facebook.
Доска в память об освобождении города от гитлеровцев Красной Армией в мае 1945 годаФото: facebook.com
Дипломаты не приняли такое объяснение, поскольку после реконструкции ратуши на ее стенах вновь разместили памятные знаки гораздо более позднего периода.
"Видим в этом попытку предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории", - подчеркнули в дипмиссии.
Российское посольство призвало руководство города не совершать "недальновидного поступка" и вернуть доску на изначальное место.
Сайт kp.ru писал, что сейчас во многих странах пытаются замалчивать и "стирать из памяти" подвиги советских солдат. Чаще всего это происходит на Украине и Польше, жители которых оскверняют и сносят памятники.
ИСТОЧНИК KP.RU