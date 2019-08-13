Disney намеревается снять продолжение «Аладдина»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-13T17:44:34+03:00

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Киностудия Disney рассматривает возможность выпустить вторую часть ремейка "Аладдин" от Гая Ричи. Информацией поделился продюсер Дэн Лин в интервью порталу Comicbook.

По словам Дэна Лина, "зрителям хотелось бы увидеть продолжение. Многие смотрели картину несколько раз. Поэтому мы понимаем – нам есть еще, что рассказать. Так что, не раскрывая подробностей, мы однозначно изучаем, что еще можно сделать с этой франшизой".

Пока что это только разговоры и сиквел не находится в стадии разработки. Восточная сказка преодолела отметку в 1 млрд долларов в мировой кассе. У себя на родине в США ремейк заработал больше 300 млн долларов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в планы студии входят ремейки культовых семейных картин «Один дома» и «Ночь в музее». После заключения сделки между кинокомпаниями Disney и Fox, на сумму в 71 млрд долларов в марте этого года, легендарная студия получила права на многие культовые франшизы.

Аладдин Русский трейлер (2019).Русский трейлер фильма Аладдин

ИСТОЧНИК KP.RU