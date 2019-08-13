Число работников малых и средних предприятий за год уменьшилось на 800 тысяч

СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-13T18:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году количество людей, занятых на малых и средних предприятиях (МСП) сократилось на 5% — с 16 до 15,2 млн человек. По данным «Известий», меньше стало и самих предприятий такого типа: за год регресс составил 4%, сегодня функционируют 5,7 млн субъектов малого и среднего бизнеса.

Исследование проводили специалисты «Опоры России», основываясь на статистике федеральной налоговой службы на 10 августа текущего года. Это самые низкие показатели за последние три года.

По мнению экспертов, такая динамика связана с повышением НДС до 20%; низким спросом и невысокими доходами населения — у людей попросту нет денег, чтобы их тратить; неблагоприятным деловым климатом — контрольно-надзорные органы ужесточают требования; ограниченностью возможностей дополнительных финансовых вливаний в бизнес — банки предлагают слишком высокие проценты по кредитам.

Ещё одна причина — вытесните субъектов МСП крупными бизнес-игроками. При этом согласно национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», принятому а декабре прошлого года для поддержки МСП, к 2024 году число работников в этой нише должно превысить 25 млн человек.

Кроме того, нацпроект предполагает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, льготное финансирование, поддержку фермеров и другие решения. При этом стоимость нацпроекта — 481,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU