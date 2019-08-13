2019-08-13T18:29:31+03:00
Происшествия

Россияне не пострадали при наводнении на юге Индии

Посольство РФ следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с местными властями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В конце июня на Индию обрушились муссонные дождиВ конце июня на Индию обрушились муссонные дождиФото: REUTERS
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Россияне не числятся среди пострадавших в результате наводнений на юге Индии. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Владимир Полуэктов.

"Насколько известно, в генеральное консульство в Ченнаи пока никто не обращался, но в Тривандруме работает почетный консул России Ратиш Наир. И если кому-либо из наших граждан, находящихся в южных штатах Индии, необходима помощь, то она будет непременно оказана", - сказал дипломат.

При этом он еще раз подчеркнул, что граждан РФ нет в списках погибших или пострадавших. Посольство продолжает следить за ситуацией и готово оказывать содействие. Дипломаты находятся в тесном контакте с представителями местными властей, правоохранительными органами и экстренными службами, передает телеканал "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что сильнейший муссон накрыл Южную Азию в конце июня. С тех пор в отдельных регионах страны наблюдаются наводнения, оползни и грозы. Жертвами непогоды стали свыше 200 человек, тысячи пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Индийский штат Керала уже больше месяца находится во власти сильнейших ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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