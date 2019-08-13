2019-08-13T18:47:14+03:00
Общество

"Хорошая мечта": В Совфеде оценили идею сокращения рабочей недели

Сенатор Валерий Рязанский считает, что состояние российской экономики не позволит осуществить задуманное в ближайшее время
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой введения для россиян четырехдневного рабочего дняФедерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой введения для россиян четырехдневного рабочего дняФото: Олег УКЛАДОВ
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Нынешнее состояние российской экономики не позволит ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, но "мечта хорошая", заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сайт kp.ru писал, что ранее с идеей сокращения времени трудовой деятельности выступила Федерация независимых профсоюзов РФ. Мнение граждан относительно данной инициативы разделилось.

"Это хорошая, красивая, но мечта, и мечта на очень отдалённое будущее. Сейчас переход на четырехдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников", - сказал сенатор.

Он предложил вновь поднять этот вопрос, когда в России повысится производительность труда, произойдёт рост промышленности, ВВП и уровня социальных гарантий, а также будут сформированы благоприятные условия для системы здравоохранения, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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