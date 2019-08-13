Украина хочет создать морской режимный район вокруг Крыма
Украинское государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Такими действиями Киев надеется помешать российским и иностранным судам заходить в порты полуострова, а также проводить картографирование данного района.
"Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события", — прокомментировал инициативу начальник "Госгидрографии" Александр Щипцов.
В Киеве планируют таким образом помешать иностранным судам заходить в порты полуострова. Фото: пресс-служба "Госгидрографии"
Он также призвал органы государственной власти Украины и международную общественность поддержать эту идею, чтобы "защитить интересы" государства, сообщается на сайте учреждения.
Сайт kp.ru писал, что накануне в Киеве вновь подняли тему "блокады" Крыма. Дело в том, что украинская сторона еще в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал, который покрывал 85% водных потребностей жителей полуострова, а в 2017 году возвела капитальную дамбу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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