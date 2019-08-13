2019-08-13T22:07:58+03:00
Политика

Трамп допустил выход США из ВТО "при необходимости"

Американский лидер считает, что другие члены организации "пользуются" Вашингтоном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США могут выйти из Всемирной торговой организации, заявил ТрампСША могут выйти из Всемирной торговой организации, заявил ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты могут выйти из состава Всемирной торговой организации "при необходимости". Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал во время выступления на территории нефтехимического комбината в Пенсильвании.

Политик выразил мнение, что остальные страны-члены ВТО просто "пользуются" Вашингтоном с целью собственного обогащения. При этом Китай, по мнению Трампа, "грешит" этим больше всех. Глава Белого дома считает, что Пекин вообще не стоило пускать в организацию.

"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", - цитирует AFP президента.

Сайт kp.ru писал, что ранее Трамп уже грозился выйти из ВТО, если правила организации не изменятся. Тогда он также раскритиковал заключенный в 1994 году договор о создании объединения, назвав его наихудшим торговым соглашением в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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