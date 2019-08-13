Трамп допустил выход США из ВТО "при необходимости"
Соединенные Штаты могут выйти из состава Всемирной торговой организации "при необходимости". Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал во время выступления на территории нефтехимического комбината в Пенсильвании.
Политик выразил мнение, что остальные страны-члены ВТО просто "пользуются" Вашингтоном с целью собственного обогащения. При этом Китай, по мнению Трампа, "грешит" этим больше всех. Глава Белого дома считает, что Пекин вообще не стоило пускать в организацию.
"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", - цитирует AFP президента.
Сайт kp.ru писал, что ранее Трамп уже грозился выйти из ВТО, если правила организации не изменятся. Тогда он также раскритиковал заключенный в 1994 году договор о создании объединения, назвав его наихудшим торговым соглашением в истории.
ИСТОЧНИК KP.RU