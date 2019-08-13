"Краснодар" выиграл первый тайм ответного матча Лиги Чемпионов у "Порту" со счетом 3:0

СЕГОДНЯ 22:47 2019-08-13T22:47:17+03:00

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В Португалии на стадионе "Драгау" в Порту завершился первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Порту" и "Краснодаром". Российский клуб приехал в гости после поражения со счетом 0:1 на своем поле. И для прохода в следующий раунд должен был ликвидировать это отставание.

Вопрос решился довольно быстро - уже на 3-й минуте Тони Вильена открыл счет точным ударом низом из пределов штрафной площади "Порту". Прошло еще 9 минут и уже Магомед-Шапи Сулейманов, который вышел в стартовом составе на эту игру, после паса Вандерсона удвоил преимущество гостей матча. На 34-й минуте тот же Шапи забил второй мяч, получив пас от Тони Вильены.

Этот результат и игра кубанцев стали очень неожиданными для главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау - уже на в первом тайме на поле вышел новый форвард в атаку - бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш.

Первый тайм матча Порту - Краснодар завершился со счетом 3:0 в пользу российского клуба. Через 15 минут встреча будет возобновлена.

В России официально трансляции матча Порту - Краснодар не ведется. Поскольку из-за технических проблем на ТВ встречу не покажут. А вот на сайте KP.RU - в подробностях рассказ о матче Порту-Краснодар в онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU