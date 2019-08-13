Калужский радиотехнический НИИ попал в "черный" список США

СЕГОДНЯ 22:36 2019-08-13T22:36:26+03:00

В Минторговли заявили, что институт действует вразрез с интересами американской нацбезопасности

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Министерство торговли Соединенных Штатов внесло Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) в свой "черный" список.

В ведомстве заявили, что деятельность НИИ противоречит интересам национальной безопасности США, поскольку учреждение является дочерней компанией, находящейся под контролем концерна "Радиоэлектронные технологии". В отношении него Вашингтон ранее ввел санкции.

Теперь на институт будет наложена презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения. Нововведение вступил в силу 14 августа 2019 года.

Помимо российского вуза в списке оказались организации из Армении, Бельгии, Грузии, Канады, Великобритании, КНР, Малайзии, Нидерландов и Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федерального реестра.

Сайт kp.ru писал, что ранее США внесли в свой "черный" список еще пять китайских IT-компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU