Трамп отложил торговую войну с КНР, чтобы не портить рождественский шоппинг

СЕГОДНЯ 22:58 2019-08-13T22:58:27+03:00

Трамп пошел на этот шаг, чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США Фото: REUTERS

Президент США побоялся, что повышение пошлин на ряд товаров негативно скажется на американских покупателях

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Президент США Дональд Трамп решил отложить введение дополнительных 10-процентных пошлин на ряд китайских товаров, чтобы не портить американцам рождественский шоппинг.

Сайт kp.ru писал, что тарифы на определенную продукцию все же будут обновлены уже 1 сентября, однако изменения не коснутся сотовых телефонов, ноутбуков, мониторов, видеоприставок, игрушек, обуви и отдельных предметов одежды. Пошлины на ввоз этих товаров из Китая будут повышены лишь 15 декабря.

Такими действиями Трамп надеется минимизировать негативное влияние на американских покупателей во время праздников.

"Только чтобы помочь разным группам людей", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что больше не будет откладывать введение пошлин, ведь до этого они не оказывали никакого отрицательного воздействия на население. Более того, к Вашингтон смогут получить с Пекина около 60 миллиардов долларов прибыли, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU